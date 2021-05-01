Названа возможная причина смертельного пожара в Пермском крае

Кудымкар, 1 мая. Неисправность электропроводки могла стать причиной возгорания в жилом доме на территории Пермского края. Жертвами пожара стали двое детей и шесть взрослых.

Информацию об этом подтвердил знакомый с ситуацией источник ФАН. На месте событий сейчас продолжаются работы по устранению последствий инцидента. В мероприятиях по ликвидации горения были задействованы более 30 человек и 12 единиц спецтехники.

Ранее СМИ сообщили о возгорании дома и хозяйственных построек на площади в 120 квадратных метров в городе Кудымкар на улице Пушкина. В результате здание выгорело практически дотла.