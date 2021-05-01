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Окаменелость возрастом один миллиард лет была найдена у берегов Шотландии

Общество
Окаменелость возрастом один миллиард лет была найдена у берегов Шотландии
ru.wikipedia.org  /  Thincat:Общественное достояние

Эдинбург, 1 мая. Древняя окаменелость, возраст которой оценивается в один миллиард лет, была обнаружена в формации Диабайг у озера Лох-Торридон в Шотландии.

Находку обнаружили палеобиологи из Университета Шеффилда. Размер окаменелости Bicellum brasieri составляет 30 микрометров в диаметре. По словам специалистов, древнее существо имеет не одну клетку, но и не может называться многоклеточным. Таким образом оно может быть промежуточной формой жизни между такими животными.

Данное открытие позволяет предположить, что эволюция многоклеточных организмов произошла не позднее одного миллиарда лет назад, подчеркивают палеобиологи.

Недавно польские археологи обнаружили в запасниках Национального музея в Варшаве первую египетскую мумию беременной женщины. Она умерла в I веке н.э. в возрасте от 20 до 30 лет.

раскопки Окаменелость палеобиолог
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