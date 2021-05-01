Диетолог Стародубова перечислила безопасные красители для пасхальных яиц

Москва, 1 мая. Россияне, использующие традиционные методы окрашивания пасхальных яиц, могут не опасаться за свое здоровье, заявила диетолог Антонина Стародубова.

В магазинах сейчас, по словам диетолога, присутствует широкий ассортимент пищевых красителей, которые подойдут для окрашивания яиц. Главное — действовать согласно инструкции, имеющейся на упаковке.

«Помимо этого, существуют традиционные способы окрашивания яиц на пасху с помощью луковой шелухи, цветов каркаде, краснокочанной капусты, куркумы, черного чая и другие. Для этого предварительно сваренные вкрутую яйца помещают на несколько часов в концентрированный отвар из этих продуктов», — подчеркнула Стародубова в беседе с РИА Новости.

Использовать для окрашивания яиц не предусмотренные для этого красители и материалы нельзя. В них могут содержаться опасные для здоровья токсины, добавила врач.

Диетолог Мария Черняева ранее посоветовала заменить куриные яйца на перепелиные в период Пасхи. Они, по ее словам, содержат больше питательных веществ.