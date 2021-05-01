Спрос на недвижимость и передержку животных вырос перед майскими выходными

Москва, 1 мая. Связанные с недвижимостью услуги стали наиболее востребованными перед майскими праздниками. Об этом свидетельствуют результаты исследования «ВКонтакте».

Число комментариев в тематических группах к объявлениям об аренде домов увеличилось в пять раз. Такая динамика распространяется не только на длительный съем жилья, но и на аренду квартир посуточно. Вместе с этим россияне стали чаще интересоваться покупкой земельных участков и объявлениями о сдаче гостевых домов на праздники, передает RT.

Высокий спрос зафиксирован на товары для спорта и рыбалки. Продажи спортивного питания выросли на десять процентов, товаров для единоборств — на 11 процентов, инвентаря для водных видов спорта — на десять процентов, на товары для охоты и рыбалки — на 11 процентов.

Среди услуг самой популярной стала передержка домашних животных. Спрос на соответствующие объявления перед майскими выходными вырос в два раза.

Длительные майские выходные стартовали в России с 1 мая. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, нерабочие дни в стране продлятся до 10 мая включительно.