Сильный ветер на востоке Китая стал причиной гибели 11 местных жителей

Цзянсу, 1 мая. Ураган на территории провинции Цзянсу на востоке Китая привел к гибели 11 человек. Об этом сообщила администрация города Наньтун.

Помимо 11 погибших, из-за сильного ветра более 100 местных жителей провинции Цзянсу получили травмы и повреждения. Сообщается, что порывы ветра достигали 45 м/с в отдельных районах.

Ураган нарушил работу линий электропередач и разрушил некоторые строения, которые повредили автомобили. В зоне бедствия оказались около 3 тыс. человек. Все они были эвакуированы.

Недавно циклон принес на Сахалин обильные осадки в виде снега и ветра. Из-за порывов были оборваны провода электропередач и сорваны кровли домов.