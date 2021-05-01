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Жителям РФ назвали способ защиты квартиры от взлома

Общество
Жителям РФ назвали способ защиты квартиры от взлома
rosgvard.ru  /  Федеральная служба войск национальной гвардии РФ

Москва, 1 мая. Большинство квартирных дверей можно легко взломать из-за ненадежности замков. Как обезопасить жилье от «домушников», рассказал мастер дверного дела с Profi.ru Андрей Абрамов.

Замки бывают сувальдные и цилиндрические. Эти варианты могут быть как надежными, так и простыми. Более дорогие типы делают из специальных материалов и сплавов, с повышенной секретностью, пояснил эксперт в беседе с РИА Недвижимость.

Надежность замка не зависит от бренда, так как у одного и того же производителя могут быть дешевые модели, которые вскрываются за минуту и дорогие. Их будут взламывать около часа, пояснил эксперт. Желающие защитить квартиру могут установить броненакладку.

«Она работает так: когда вы вставляете ключ в замок, вам нужно сделать оборот в броненакладке, и только потом ключ входит непосредственно в замок и начинает работать. Чтобы вскрыть такой механизм, потребуется от одного до трех часов», — объяснил Абрамов.

Воры могут проникать в жилье не только с помощью взлома замка, но и через окна. С подобным столкнулась жительница Гатчинского района. Злоумышленник выдавил стеклопакет на первом этаже частного дома и вынес электронику на сумму 15 тысяч рублей.

взлом замок броненакладка
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