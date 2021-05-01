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Тизер боевика «Война будущего» с Крисом Праттом появился в Сети

Общество
Тизер боевика «Война будущего» с Крисом Праттом появился в Сети
Кадры из фильма «Война будущего»

Лос-Анджелес, 1 мая. Первый тизер научно-фантастического боевика «Война будущего» с Крисом Праттом в главной роли опубликовала киностудия Paramount Pictures.

Пратт также стал продюсером киноленты. Премьера фильма состоится 2 июля на Amazon Prime Video. Сюжет расскажет о будущем, в котором человечество ведет войну с инопланетянами. Действия будут происходить в 2051 году. Ученые того времени нашли способ борьбы с вторжением пришельцев. Они отправили в прошлое отряд, который должен собрать там лучших бойцов для сражения в будущем.

Крис Пратт сыграл преподавателя вуза и члена собранного отряда для борьбы с инопланетянами. В фильме также снимались Дж. К. Симмонс, Ивонн Страховски, Бетти Гилпин и другие. Режиссером картины выступил Крис Маккей.

Недавно вышел трейлер продолжения знаменитой хоррор-франшизы «Пила». Продолжение будет носить название «Спираль». На российские киноэкраны лента выйдет 20 мая.

боевик фильм крис пратт война будущего
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