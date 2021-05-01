Специалисты МЧС разъяснили требования к местам для приготовления шашлыков

Москва, 1 мая. МЧС России назвали несколько требований по приготовлению шашлыков и разведению костров. Основный правил, по данным ведомства, всего четыре.

Место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована не менее 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре. В ином случае это должна быть площадка с прочно установленной на ней негорючей металлической емкостью, например, мангал, бочка или бак.

«При разведении костров для приготовления пищи на мангалах и жаровнях расстояние от них до ближайшего строения может составлять 5 метров, а радиус зоны очистки от горючих материалов вокруг мангала — до 2 м». – пояснили в ведомстве.

Если создать такие условия не получится, то стоит помнить, что место для использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего строения, 100 метров — от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев, а также 30 метров — от лиственного леса.

Для сжигания мусора во время уборки территории следует использовать емкость с металлическим листом, который позволял бы полностью закрыть ее сверху. При себе необходимо иметь первичные средства пожаротушения.

В преддверии майских праздников в России стали расти цены на мясную продукцию. Речь идет в первую очередь о баранине и свинине.С конца марта стоимость свинины, кроме бескостного мяса, увеличилась на 1,7%, по информации Федеральной службы государственной статистики. Баранина за тот же период подорожала на 1,6%