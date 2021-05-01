Бутсы Месси ушли с молотка за 125 тысяч фунтов стерлингов

Лондон, 1 мая. Бутсы, в которых аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси побил рекорд легендарного бразильца Пеле, были проданы на аукционе Christie’s.

Покупатель, как сказано на странице аукционного дома в социальной сети Twitter, заплатил за бутсы синего цвета с желто-розовыми вставками 125 тысяч фунтов стерлингов (172,7 тысячи долларов). В этой обуви Месси сыграл в матче против «Вальядолида» в декабре прошлого года и забил 644-й мяч за «Барселону». Рекорд Пеле, игравшего за бразильский «Сантос», составлял 643 гола за один клуб.

Для подобного лота это рекордная сумма. Вырученные деньги буду направлены в поддержку проекта по здравоохранению университетской больницы Vall d’Hebron, расположенной в Барселоне.

Американский рэпер Канье Уэст недавно продал на аукционе свои кроссовки. Лот ушел с молотка за 1,8 млн долларов.