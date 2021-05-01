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Тревел-блогер поделилась лайфхаками, как летать с комфортом 

Общество
Тревел-блогер поделилась лайфхаками, как летать с комфортом 
pixabay.com

Москва, 1 мая. Путешественница и блогер из России поделилась советами, как максимально комфортно обустроить свой полет.

В своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен» блогер в первую очередь советует всегда бронировать места онлайн, отдавая предпочтение третьему ряду от хвоста самолета. По ее словам, обычно «два последних ряда предназначены для депортируемых граждан, и зачастую они просто свободные». Еще одни плюс бронировать место в хвосте: в большинстве самолетов, по словам блогера, открывают второй выход, что позволит покинуть борт без задержек.

«По негласному закону при входе в самолет стюарды и стюардессы выбирают самого симпатичного пассажира рейса. Ну так у них принято. И начинают обхаживать этого пассажира. Могут даже без доплат предложить пересесть в бизнес-класс», — поделилась блогер.

Поэтому она рекомендует пассажиру при входе в самолет постараться произвести хорошее впечатление на бортпроводников. Например, улыбнуться им, поздороваться, пожелать приятного полета.

При задержке рейса необходимо поставить штамп на маршрутную квитанцию или посадочный талон у представителя авиакомпании. Это позволит позднее подать претензию и компенсировать затраты, понесенные из-за авиакомпании.

«Не рвитесь в самолет в первых рядах. В самолете в аэропорту летом душно, а зимой холодно. Климат-контроль включается во время полета. Спокойно посидите в зале вылета», — добавила блогер.

Во время полета также стоит помнить о том, что в самолете очень сухой воздух, и не стесняться просить у бортпроводников еще воды. Так перенести путешествие будет проще.

Ранее адвокат Екатерина Антонова в беседе с ФАН подробно объяснила, что можно и что нельзя провозить в ручной клади в самолете в 2021 году.

самолет лайфхаки
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