Двое детей и шесть взрослых стали жертвами пожара в Пермском крае

Кудымкар, 1 мая. Возгорание произошло в жилом доме на территории Пермского края. В результате погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе двое детей, сообщают СМИ.

Сигнал об инциденте на улице Пушкина поступил диспетчеру в 03:33 по московскому времени. Прибывшие на место событий сотрудники экстренных служб зафиксировали горение дома и хозяйственных построек. К этому времени пламя охватило площадь в 120 квадратных метров. В итоге здание сгорело практически дотла.

«В настоящее время открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разбор конструкций», — передают журналисты со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Ранее пожарным удалось спасти 11-летнюю девочку, которая в попытках уберечься от огня в доме Екатеринбурга вылезла в окно 17 этажа. Школьницу сняли с карниза и передали медикам. Сейчас ее жизнь находится вне опасности.