Галь Гадот исполнит роль в экранизации романа «Встреть меня в другой жизни»

Москва, 1 мая. Израильская актриса Галь Гадот подключилась к актерскому составу экранизации дебютного романа Катрионы Сильвей «Встреть меня в другой жизни». Об этом сообщает издание Deadline.

Гадот выступит также и в роли сопродюсера будущей ленты. Кроме того, она исполнит в картине главную женскую роль. Актриса перевоплотится в Тору. По сюжету она постоянно встречает в различных реальностях свою родственную душу — Санти, «исследуя все многообразие форм любви». В многочисленных жизнях они успевают стать коллегами, друзьями, любовниками и врагами.

На данный момент у будущей киноленты нет ни режиссера, ни сценариста. Все производство фильма находится практически на первоначальном этапе. Совместно с Гадот продюсерские кресла заняли Чарльз Ровен и Ричард Сакл.

Гадот приобрела огромную популярность благодаря исполнению роли Чудо-женщины в фильмах от DC. Она призналась, что при исполнении роли девушки, обладающей суперспособностями, вдохновлялась историей жизни принцессы Дианы.