Российский «Спутник V» приблизил Сан-Марино к полной победе над COVID-19

Сан-Марино, 1 мая. Одно из самых маленьких государств в мире, которое несколько месяцев назад осталось без вакцин, теперь максимально приблизилось к полному избавлению страны от коронавируса.

За последний месяц заболеваемость в Сан-Марино сократилась в десять раз. Таких результатов удалось достичь после начала прививочной кампании среди населения российским «Спутником V». Поставки препарата стартовали в феврале. В прошлом месяце государство получило необходимое количество доз для вакцинации всех граждан. Специалисты отмечают, что по сути популяционный иммунитет уже сформирован.

«Были некоторые симптомы — в частности, головная боль и небольшое повышение температуры. В паре случаев была реакция посерьезнее, однако она продлилась лишь несколько часов», — уточнили в минздраве страны.

Ранее использование «Спутника V» одобрил регулятор Албании. В общей сложности отечественный препарат допущен до применения в 64 странах с населением более 3,2 млрд человек.