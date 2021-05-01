Землетрясение магнитудой 6,6 сотрясло Японию

Токио, 1 мая. Подземные толчки магнитудой 6,6 почувствовали жители северо-востока Японии. Информацию о явлении сообщили в главном метеорологическом управлении страны.

Глубина залегания очага составила 60 километров. Эпицентр землетрясения выявлен в Тихом океане недалеко от префектуры Мияги. Толчки чувствовались на севере и востоке Японии, в том числе в столичном Токио.

О пострадавших и разрушениях в результате колебаний земной поверхности не сообщается. Метеорологи не выявили угрозы цунами или других катаклизмов.

Землетрясение магнитудой 6,2 балла ранее произошло в Индии. Подземные толчки затронули жителей индийского штата Ассам, в том числе крупный город Гувахати.