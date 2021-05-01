Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 мая 06:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:02
Общество
Российский «Спутник V» приблизил Сан-Марино к полной победе над COVID-19
06:00
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,6 сотрясло Японию
06:00
Украина
Украинские призывники массово игнорируют службу в ВСУ
05:57
Политика
Депутат Верховной Рады констатировал разгул нацизма на Украине
05:48
Общество
Вкусная еда, искренние люди и опасное такси: китаянка поделилась эмоциями о РФ
05:38
Общество
Вильфанд назвал регионы с наиболее благоприятной погодой в майские праздники
05:36
Общество
Блинкен заявил о стремлении США к конструктивным отношениям с Россией
05:32
Технологии
NASA приостановило контракт со SpaceX по созданию лунного модуля
05:12
Технологии
Новые Smart Watch могут «похоронить» репутацию Apple
05:07
Общество
Канадский эксперт назвал 10 причин превосходства «Арматы» над западными танками
05:02
Технологии
Американский генерал заявил о создании РФ «убийственного» для спутников США оружия
05:00
Общество
Топ-5 фильмов режиссера Ларса фон Триера
04:57
Общество
Врач Давыдов озвучил главную ошибку при оказании медпомощи на природе
04:39
Общество
Канада запретила применение вакцины Johnson & Johnson
04:34
Общество
Актриса из «Игры престолов» обвинила певца Мэрилина Мэнсона в изнасиловании
04:32
Общество
Штраф за нарушение ПДД на железнодорожных переездах увеличили в пять раз
04:24
Экономика
Болгары предсказали крах «американской империи» вслед за долларом
04:22
Экономика
Минэнерго ввело новую формулу расчета цены на бензин
04:21
Общество
Столбы и деревья обрушились с приходом циклона на Сахалине
04:19
Общество
Доктор Мясников призвал ускорить вакцинацию от COVID-19 в России
Все новости

Землетрясение магнитудой 6,6 сотрясло Японию

Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,6 сотрясло Японию
pixabay.com

Токио, 1 мая. Подземные толчки магнитудой 6,6 почувствовали жители северо-востока Японии. Информацию о явлении сообщили в главном метеорологическом управлении страны.

Глубина залегания очага составила 60 километров. Эпицентр землетрясения выявлен в Тихом океане недалеко от префектуры Мияги. Толчки чувствовались на севере и востоке Японии, в том числе в столичном Токио.

О пострадавших и разрушениях в результате колебаний земной поверхности не сообщается. Метеорологи не выявили угрозы цунами или других катаклизмов.

Землетрясение магнитудой 6,2 балла ранее произошло в Индии. Подземные толчки затронули жителей индийского штата Ассам, в том числе крупный город Гувахати.

япония землетрясение токио
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 183970 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 174371 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 142609 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 140357 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 132376 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Все новости / Происшествия / Землетрясение магнитудой 6,6 сотрясло Японию
Рейтинг@Mail.ru