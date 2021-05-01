Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 мая 06:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:02
Общество
Российский «Спутник V» приблизил Сан-Марино к полной победе над COVID-19
06:00
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,6 сотрясло Японию
06:00
Украина
Украинские призывники массово игнорируют службу в ВСУ
05:57
Политика
Депутат Верховной Рады констатировал разгул нацизма на Украине
05:48
Общество
Вкусная еда, искренние люди и опасное такси: китаянка поделилась эмоциями о РФ
05:38
Общество
Вильфанд назвал регионы с наиболее благоприятной погодой в майские праздники
05:36
Общество
Блинкен заявил о стремлении США к конструктивным отношениям с Россией
05:32
Технологии
NASA приостановило контракт со SpaceX по созданию лунного модуля
05:12
Технологии
Новые Smart Watch могут «похоронить» репутацию Apple
05:07
Общество
Канадский эксперт назвал 10 причин превосходства «Арматы» над западными танками
05:02
Технологии
Американский генерал заявил о создании РФ «убийственного» для спутников США оружия
05:00
Общество
Топ-5 фильмов режиссера Ларса фон Триера
04:57
Общество
Врач Давыдов озвучил главную ошибку при оказании медпомощи на природе
04:39
Общество
Канада запретила применение вакцины Johnson & Johnson
04:34
Общество
Актриса из «Игры престолов» обвинила певца Мэрилина Мэнсона в изнасиловании
04:32
Общество
Штраф за нарушение ПДД на железнодорожных переездах увеличили в пять раз
04:24
Экономика
Болгары предсказали крах «американской империи» вслед за долларом
04:22
Экономика
Минэнерго ввело новую формулу расчета цены на бензин
04:21
Общество
Столбы и деревья обрушились с приходом циклона на Сахалине
04:19
Общество
Доктор Мясников призвал ускорить вакцинацию от COVID-19 в России
Все новости

Депутат Верховной Рады констатировал разгул нацизма на Украине

  /   Обновлено: 01 мая 2021 05:59
Политика
Депутат Верховной Рады констатировал разгул нацизма на Украине
Федеральное агентство новостей  /  Степан Коцаба

Киев, 1 мая. Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива обвинил украинские власти в бездействии по отношению к радикальному национализму в стране.

Политик привел в пример своего знакомого полицейского, которые недавно был уволен с работы. Причиной этому послужили антифашистские взгляды его отца. Кива подчеркнул, что сейчас в стране происходит «разгул нацизма» при полном содействии власти во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Сегодня власть потакает фашистам. Мы докатились до дна. Нацизмом пропитана и власть, и правоохранительные структуры», — заявил депутат.

Перед украинскими гражданами стоит важная задача. Им необходимо сплотиться и очистить страну от этой «грязи», так как бездействие поставит крест на будущем Украины, отметил Кива.

Недавно в центре Киева прошел марш националистов, приуроченный к годовщине создания дивизии СС «Галичина». Она состояла из украинских пособников нацистов, которые осуществляли карательные операции против собственного народа во времена Великой Отечественной войны. По решению Нюрнбергского трибунала дивизии СС «Галичина» признана преступной организацией.

Сюжет о марше националистов вышел в эфире телеканала «Магнолия». Множество украинских граждан не поддержали такие шествия в столице своей страны и призвали принять меры в отношении организаторов и участников шествия.

зеленский илья кива сс галичина разгул нацизма
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 183970 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 174371 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 142609 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 140357 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 132376 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Все новости / Политика / Депутат Верховной Рады констатировал разгул нацизма на Украине
Рейтинг@Mail.ru