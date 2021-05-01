Депутат Верховной Рады констатировал разгул нацизма на Украине

Киев, 1 мая. Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива обвинил украинские власти в бездействии по отношению к радикальному национализму в стране.

Политик привел в пример своего знакомого полицейского, которые недавно был уволен с работы. Причиной этому послужили антифашистские взгляды его отца. Кива подчеркнул, что сейчас в стране происходит «разгул нацизма» при полном содействии власти во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Сегодня власть потакает фашистам. Мы докатились до дна. Нацизмом пропитана и власть, и правоохранительные структуры», — заявил депутат.

Перед украинскими гражданами стоит важная задача. Им необходимо сплотиться и очистить страну от этой «грязи», так как бездействие поставит крест на будущем Украины, отметил Кива.

Недавно в центре Киева прошел марш националистов, приуроченный к годовщине создания дивизии СС «Галичина». Она состояла из украинских пособников нацистов, которые осуществляли карательные операции против собственного народа во времена Великой Отечественной войны. По решению Нюрнбергского трибунала дивизии СС «Галичина» признана преступной организацией.

Сюжет о марше националистов вышел в эфире телеканала «Магнолия». Множество украинских граждан не поддержали такие шествия в столице своей страны и призвали принять меры в отношении организаторов и участников шествия.