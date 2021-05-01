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Вкусная еда, искренние люди и опасное такси: китаянка поделилась эмоциями о РФ

Общество
Вкусная еда, искренние люди и опасное такси: китаянка поделилась эмоциями о РФ
Невские Новости  /  Александра Лашко

Москва, 1 мая. Девушка София приехала к своему другу в Россию из Китая. Вместе они отправились путешествовать по Москве и Петербургу. Больше всего китаянку впечатлили искренность людей и еда.

Однако первое впечатление оказалось не самым удачным. Из московского аэропорта Шереметьево друзья выехали на такси. Водитель, по словам китаянки, «выглядел очень подлым и опасным», при этом почти не говорил на русском.

«Мы ехали так быстро, что я очень испугалась, я попросила его притормозить на английском, но он просто проигнорировал меня. Похоже, что в России брать такси очень опасно», — поделилась София в блоге «Яндекс.Дзена».

Не понравилось Софии и то, что очень мало кто говорил в Москве на английском языке. Девушка пожаловалась, что продавцы ее не понимали, а прохожие не смогли помочь. Своим соотечественникам она посоветовала скачивать переводчики и выучить основные фразы на русском языке при планировании поездки в РФ.

Вкусная еда в кафе

Следующим пунктом программы девушки стали заведения общественного питания. Вот от кафе и ресторанов в России София пришла в полный восторг. Ее впечатлило не только качество и разнообразие еды, но и ценовая категория.

«В России невероятно дешевые кафе! Я каждый день пью кофе в разных местах, куда меня водит мой русский друг Макс. Что интересно, в России очень много дешевой выпечки. Пирожные здесь восхитительны и стоят всего 5–6 юаней», — поделилась София.

После неудачи в такси и магазине впечатление о стране начало меняться. Национальные блюда страны и вовсе поразили иностранку. Она отметила, что русская пища достаточно сытная и плотная.

Искренность русских

Петербург влюбил в себя Софию с первых дней. По словам девушки, здесь живут очень искренние люди. Один из случайных уличных знакомых предложил китаянке провести экскурсию на английском языке. Он показал гостям Северной столицы необычные места, рассказал об архитектуре города, а в обмен попросил лишь одну китайскую монету для подарка своему внуку.

Ранее своими впечатлениями от поездки в Горный Алтай поделился мексиканец. Молодой человек пришел в восторг от «российского Тибета». Посетив знаменитую реку Катунь, он был поражен тем, что самое глубокое место достигает 70 метров. Находясь в горах, турист отметил, что здесь невероятно свежий воздух. Можно даже встретить следы разных животных.

москва китай санкт-петербург туризм
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