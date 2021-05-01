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Вильфанд назвал регионы с наиболее благоприятной погодой в майские праздники

Общество
Вильфанд назвал регионы с наиболее благоприятной погодой в майские праздники
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 1 мая. Южные регионы Российской Федерации ожидают по-настоящему теплые майские праздники. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он рассказал, что в Ямало-Ненецком автономном округе температурные показатели будут на уровне 10-12 градусов выше климатической нормы. Однако учитывая стабильно низкие средние температуры в регионе, воздух прогреется примерно до нулевой отметки.

«Летняя» погода придет также в южную часть России. В Крыму и Краснодарском крае температура составит около 24 градусов, заявил Вильфанд в интервью «Парламентской газете». Благоприятная погодная обстановка ожидается и в некоторых регионах Сибири.

Недавно в Гидрометцентре перечислили наилучшие места для отдыха в России на майские праздники. По словам Вильфанда, наиболее комфортная погода установится на юге Европейской России.

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