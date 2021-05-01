Блинкен заявил о стремлении США к конструктивным отношениям с Россией

Вашингтон, 1 мая. Американские власти хотят добиться более эффективного сотрудничества с Россией. Однако Москва обязана выполнять взятые на себя международные обязательства.

Заявил об этом госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ на публикацию Россией черного списка, в который вошли ряд европейских чиновников. Он поддержал позицию Европейского союза относительно решения Москвы, назвав санкции новой попыткой запугать несогласных. Своим мнением политик поделился в комментариях записи на странице председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Twitter.

«Вместе с нашими партнерами и союзниками мы стремимся к более конструктивным отношениям с Россией, но она должна уважать свои международные обязательства», — отметил Блинкен.

Ранее российские власти запретили въезд в страну для восьми граждан и представителей официальных структур ЕС. Ограничения последовали в ответ на санкции со стороны Брюсселя. Полный список лиц обнародован на сайте МИД РФ.