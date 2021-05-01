NASA приостановило контракт со SpaceX по созданию лунного модуля

Вашингтон, 1 мая. NASA приняло решение о приостановке действия контракта с компанией Илона Маска SpaceX на разработку и создание лунного посадочного модуля после протестов от Blue Origin и Dynetics.

Стало известно, что частная аэрокосмическая корпорация Джеффа Безоса Blue Origin подала протест в Счетную палату США (GAO) в связи с выбором SpaceX для отправки человека на Луну. Кроме того, решение NASA опротестовала компания Dynetics. Обе компании обратились в GAO, поэтому до завершения проверки действие контракта со SpaceX будет заморожено, сообщает официальный представитель NASA Моника Уитт.

Представители компаний подозревают, что NASA пытается «подыграть» SpaceX. Так, условия контракта были изменены ведомством «в последний момент» таким образом, что им смогла соответствовать только компания Илона Маска.