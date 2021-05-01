Новые Smart Watch могут «похоронить» репутацию Apple

Вашингтон, 1 мая. Корпорация Apple обеспокоена снижением рыночной стоимости новых Smart Watch Series 6. Цена гаджета снизилась сразу на нескольких крупных торговых площадках.

Цена на Apple Smart Watch Series 6 изначально составляла около 399 долларов в зависимости от модели. Следует отметить, что часы доступны с двумя размерами дисплея: 40 мм и 44 мм. Стоимость новых смарт-часов упала до 299 долларов на сайтах Amazon, Walmart и Best Buy.

На данный момент разница между старой и новой моделью смарт-часов составляет всего 20 долларов, передает Al-Ain. Разница между Smart Watch Series 6 и Smart Watch SE состоит в том, что у первого есть приложение «кислород в крови» и всегда активный экран. Эксперты уверены, что снижение цен на часы значительно испортит показатель общей прибыли компании.

Ранее корпорация Apple случайно рассекретила дату поступления новых гаджетов в магазины. Дата продаж новинок от производителя была представлена в метаданных официального сайта компании.