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Канадский эксперт назвал 10 причин превосходства «Арматы» над западными танками

  /   Обновлено: 01 мая 2021 05:20
Общество
Канадский эксперт назвал 10 причин превосходства «Арматы» над западными танками
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 мая. Практически по всем важным характеристикам российский танк «Армата» превосходит американский Abrams, пишет обозреватель канадского издания Hot Cars Аарон Спрей.

Эксперт рассказал канадским читателям, что Т-14 «Армата» — это совершенно новый танк, вобравший в себя все самое лучшее из российской техники. При этом в западных странах со времен холодной войны не проектировали абсолютно новый танк, а только модернизировали старые.

«Очевидно, что это очень продвинутый танк. Он может фактически превзойти все, что есть у западных армий с их старыми модернизированными танками третьего поколения», — приводит перевод статьи Спрея «ПолитРоссия».

Канадский эксперт назвал 10 причин превосходства «Арматы» над западными танками
Министерство обороны РФ  / Министерство обороны РФ

Обозреватель назвал десять причин, почему «Армата» вызывает беспокойство во всем мире. В частности не стоит забывать, что M1 Abrams является танком третьего поколения, а большинство его моделей модернизированы с использованием технологии «4+». Тогда как «Армата» изначально спроектирован как танк четвертого поколения.

Важное значение для маневренности боевой машины имеет вес: Т-14 весит всего 55 тонн, Abrams M1A2 SEPv2 — 64,6 тонны. По стоимости «Армата» также превосходит западные аналоги: российский танк дешевле американского «Абрамса» более чем на 5 млн долларов.

Среди плюсов «Арматы» обозреватель назвал совершенно новую 125-мм гладкоствольную пушку 2А82-1М, новую российскую систему активной защиты «Афганит», увеличенную дальность действия (более 500 км), улучшенную защиту экипажа, высокую скорость, большую дальность действия двигателя. «Армата» имеет соотношение 31 лошадиная сила на тонну, в то время как Abrams – от 26,9 л. с./т до 23,8 л. с./т.

Канадский эксперт назвал 10 причин превосходства «Арматы» над западными танками
wikipedia.org  / Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Ранее американское издание The National Interest включило танк «Армата» в число лидеров среди смертоносного вооружения. Обозреватель издания подчеркнул, что одно из основных преимуществ российского танка — мощный двигатель. Еще один уникальный козырь — усовершенствованная система активной и пассивной защиты.

армата abrams
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