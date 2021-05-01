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Американский генерал заявил о создании РФ «убийственного» для спутников США оружия

  /   Обновлено: 01 мая 2021 05:02
Технологии
Американский генерал заявил о создании РФ «убийственного» для спутников США оружия
nasa.gov

Вашингтон, 1 мая. Оружие, способное вывести из строя и полностью уничтожить американские спутники, разработано конструкторами России и Китая. Такое заявление сделали в ВВС Соединенных Штатов.

Космос, по словам командующего Космическими силами США генерала ВВС Джона Реймонда, является областью ведения боевых действий. События последних лет только подтверждают этот факт.

«Китай, который является нашей основной угрозой, и Россия разработали оружие, которое может либо вывести из строя наши спутники, либо уничтожить наши спутники с Земли или из космоса, или через киберпространство», — заявил генерал The Washington Post.

Космические силы США, по словам Ремонда, должны занимать политику «сдерживания». Он уверен, что Вашингтон не должен развивать конфликт, а сохранить космическую область «безопасной для всех».

Однако многие аналитики, в том числе и американские, уверены, что удар по космической отрасли нанесла именно антироссийская риторика Белого дома. До начала агрессивных выпадов со стороны США там удавалось сохранить принципы взаимовыгодного сотрудничества, а Международная космическая станция (МКС) была примером партнерства ряда стран.

Теперь же Москва и Пекин разрабатывают проект по созданию совместной лунной космической станции. Этой разработке уже обещают весьма серьезные перспективы, новая орбитальная станция избежит ошибок МКС.

 

 

 

космос оружие спутник
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