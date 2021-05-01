Врач Давыдов озвучил главную ошибку при оказании медпомощи на природе

Москва, 1 мая. Зачастую люди не предпринимают никаких попыток оказать первую медицинскую помощь пострадавшему на природе, что в большинстве случаев приводит к неприятным последствиям.

Реакция отдыхающих, а точнее ее отсутствие, объясняется нежеланием граждан нести ответственность за манипуляции с травмированным или незнанием правил оказания первой помощи. Чтобы избежать несчастного случая, перед поездкой важно взять с собой аптечку. Стандартный набор лекарственных средств позволит эффективно помочь пострадавшему, заявил заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова департамента здравоохранения Москвы Петр Давыдов.

«Если у человека наблюдается нарушение сознания, нарушение дыхания, это также является основанием для вызова бригады скорой медпомощи в экстренной форме», — добавил он в беседе с РИА Новости.

Наставления специалиста наиболее актуальны на фоне десятидневных майских выходных, которыми для отдыха на природе могут воспользоваться многие россияне. В связи с началом праздников москвичам ранее представили обновленный на время режим работы городских учреждений.