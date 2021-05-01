Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 мая 06:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:02
Общество
Российский «Спутник V» приблизил Сан-Марино к полной победе над COVID-19
06:00
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,6 сотрясло Японию
06:00
Украина
Украинские призывники массово игнорируют службу в ВСУ
05:57
Политика
Депутат Верховной Рады констатировал разгул нацизма на Украине
05:48
Общество
Вкусная еда, искренние люди и опасное такси: китаянка поделилась эмоциями о РФ
05:38
Общество
Вильфанд назвал регионы с наиболее благоприятной погодой в майские праздники
05:36
Общество
Блинкен заявил о стремлении США к конструктивным отношениям с Россией
05:32
Технологии
NASA приостановило контракт со SpaceX по созданию лунного модуля
05:12
Технологии
Новые Smart Watch могут «похоронить» репутацию Apple
05:07
Общество
Канадский эксперт назвал 10 причин превосходства «Арматы» над западными танками
05:02
Технологии
Американский генерал заявил о создании РФ «убийственного» для спутников США оружия
05:00
Общество
Топ-5 фильмов режиссера Ларса фон Триера
04:57
Общество
Врач Давыдов озвучил главную ошибку при оказании медпомощи на природе
04:39
Общество
Канада запретила применение вакцины Johnson & Johnson
04:34
Общество
Актриса из «Игры престолов» обвинила певца Мэрилина Мэнсона в изнасиловании
04:32
Общество
Штраф за нарушение ПДД на железнодорожных переездах увеличили в пять раз
04:24
Экономика
Болгары предсказали крах «американской империи» вслед за долларом
04:22
Экономика
Минэнерго ввело новую формулу расчета цены на бензин
04:21
Общество
Столбы и деревья обрушились с приходом циклона на Сахалине
04:19
Общество
Доктор Мясников призвал ускорить вакцинацию от COVID-19 в России
Все новости

Канада запретила применение вакцины Johnson & Johnson

Общество
Канада запретила применение вакцины Johnson & Johnson
Global Look Press  /  Frank Hoermann/SVEN SIMON via ww

Оттава, 1 мая. Канада на время прекратила использование вакцины от коронавируса производства Janssen, дочерней компании Johnson & Johnson. Решение последовало после закрытия предприятия в США.

Американские специалисты выявили случаи массового загрязнения препаратов, созданных на заводе биотехнологической компании Emergent BioSolutions в штате Балтимор. Это послужило причиной приостановки работы комплекса. В общей сложности в конце апреля республика получила 300 тысяч доз вакцины. Их применение станет возможно исключительно после того, как минздрав Канады убедится в высоком качестве и эффективности продукта.

«Препараты Janssen будут выпущены для распространения только после того, как министерство здравоохранения Канады убедится, что они соответствуют высоким стандартам в отношении... безопасности», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее вакцина компании Moderna вошла в перечень рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения при чрезвычайных ситуациях. Она стала пятым препаратом, одобренным международной организацией для экстренного использования.

канада вакцина Johnson & Johnson коронавирус
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 183970 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 174371 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 142609 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 140357 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 132376 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Все новости / Общество / Канада запретила применение вакцины Johnson & Johnson
Рейтинг@Mail.ru