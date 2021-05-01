Канада запретила применение вакцины Johnson & Johnson

Оттава, 1 мая. Канада на время прекратила использование вакцины от коронавируса производства Janssen, дочерней компании Johnson & Johnson. Решение последовало после закрытия предприятия в США.

Американские специалисты выявили случаи массового загрязнения препаратов, созданных на заводе биотехнологической компании Emergent BioSolutions в штате Балтимор. Это послужило причиной приостановки работы комплекса. В общей сложности в конце апреля республика получила 300 тысяч доз вакцины. Их применение станет возможно исключительно после того, как минздрав Канады убедится в высоком качестве и эффективности продукта.

«Препараты Janssen будут выпущены для распространения только после того, как министерство здравоохранения Канады убедится, что они соответствуют высоким стандартам в отношении... безопасности», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее вакцина компании Moderna вошла в перечень рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения при чрезвычайных ситуациях. Она стала пятым препаратом, одобренным международной организацией для экстренного использования.