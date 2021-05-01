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Штраф за нарушение ПДД на железнодорожных переездах увеличили в пять раз

Общество
Штраф за нарушение ПДД на железнодорожных переездах увеличили в пять раз
11.мвд.рф

Москва, 1 мая. Сумму штрафа за нарушение правил движения через железнодорожные пути повысили до 5 тысяч рублей. Соответствующие поправки в КоАП РФ вступили в силу.

Проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к нему приближается поезд, может грозить штрафом или лишением водительских прав на срок от трех до шести месяцев. Если водитель нарушит закон повторно, удостоверение могут отобрать на год.

На штраф, назначенный за неправильное пересечение железнодорожных путей, не будет действовать скидка при оплате постановления в течение 20 дней со дня его вынесения.

С 1 мая в силу вступили новые законы. Теперь юных пассажиров в возрасте до 16 лет и без сопровождения взрослых нельзя высаживать из общественного транспорта за неоплаченный проезд. Нарушителям постановления грозит штраф.

закон штраф переезд
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