Москва, 1 мая. Жители Болгарии уверены, что доллар уже давно сильно переоценен. В ближайшем будущем США ждет неминуемый конец.

На этой неделе стало известно, что доля доллара в российском экспорте впервые упала ниже 50%. Это стало результатом многолетней кампании Кремля по снижению зависимости от американских активов. Официальный представитель МИД Мария Захарова обращала внимание, что Вашингтон использует доллар и финансовую систему не просто вопреки нормам международного права, а в целях уничтожения всей системы международных отношений.

Портал «ИноСМИ» представил комментарии болгарских пользователей, отреагировавших на новости о снижении доли доллара в российском экспорте. Многие сходятся во мнении, что американская валюта держится только на «азарте и спекуляциях», а значит этот пузырь рано или поздно лопнет.

«Им больше нечем поддерживать доллар, поэтому их санкции ничего не стоят!» — пишет один из пользователей.

Другой отметил, что сегодня «экономическая сила США переориентирована на интеллектуальную собственность», и Соединенные Штаты держатся на плаву только «за счет своих брендов и напечатанных долларов». И, считает он, Россия не сможет «совсем убрать ковбоев», пока велико влияние Facebook и желание прикупить iPhone.

«Вот бы побыстрее, чтобы Джо Байден (американский президент. — Прим. ФАН) своими глазами увидел, как рушится США. Надеюсь, мы все массово перейдем на евро, юани и рубли. А долларами можно будет подтираться», — добавил еще один читатель.

Один из пользователей напомнил, что внешний долг США достиг рекордных 25 трлн долларов, что составляет 105% ВВП страны. А Вашингтон «ищет способ обнулить его — с помощью войны или пандемии».

«Мда, у всего есть конец! Даже у американской империи», — резюмировал читатель.

Ранее экономист Василий Колташов в беседе с ФАН отметил, что снижение доли доллара в российском экспорте вызвано не американскими санкциями, а экономической политикой российского государства. По его мнению, в будущем следовало бы снизить и долю евро, заменив его евразийской валютой.