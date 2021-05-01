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Минэнерго ввело новую формулу расчета цены на бензин

Экономика
Минэнерго ввело новую формулу расчета цены на бензин
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 1 мая. Новая формула расчета цены на топливо, со скорректированным сдерживающим механизмом, заработала в России.

Сообщается, что индикативная цена бензина будет снижена на четыре тысячи рублей по сравнению с действующей ставкой до конца 2021 года. В 2022 году снизить цену планируется на 2,7 тысячи рублей по сравнению с установленной в Налоговом кодексе РФ ставкой, пишет ТАСС.

В результате новая формула обеспечит повышенный объем компенсаций нефтеперерабатывающим компаниям. Расходы на корректировку демпферного механизма из бюджета составят 350 миллиардов рублей.

Ранее главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов рассказал, что топливному рынку России грозит волатильность в случае отмены демпфера. По его словам, розничная цена литра бензина может как повышаться, так и падать в районе отметки в 5 рублей.

россия топливо демпфер
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