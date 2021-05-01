Столбы и деревья обрушились с приходом циклона на Сахалине

Южно-Сахалинск, 1 мая. Циклон принес на Сахалин обильные осадки в виде снега и ветра, а с этим и много происшествий. У домов срывало кровлю, а провода электропередач падали прямо на детские площадки.

Местные жители наблюдают в первый день мая не слишком «весеннюю» погоду. На трассах региона упали столбы с проводами, которые мешают проезду. Ряд рухнувших деревьев и веток также пришелся на автомобили сахалинцев.

В Корсакове наблюдался сильный штормовой ветер. Местные жители сообщали о вероятности срыва кровли с крыш домов. Также провода электропередач падали прямо на детские площадки. В некоторых районах зафиксирована метель.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам прохладную, но довольно комфортную погоду на период майских праздников. Под влиянием циклона она будет находиться только первые два дня месяца.