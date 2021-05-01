Доктор Мясников призвал ускорить вакцинацию от COVID-19 в России

Москва, 1 мая. В России необходимо ускорить темпы вакцинации населения от коронавируса. Медлительность в этом вопросе может очень дорого обойтись правительству.

От выжидательной тактики россиян предостерег доктор и телеведущий Александр Мясников. По его словам, в случае недостаточного числа иммунизированных граждан Россия может столкнуться с очередной вспышкой коронавируса, поскольку только на выработку антител у организма уходит от 1,5 до 2 месяцев с момента первой инъекции.

«Если все пустить на сознательность населения, то рывка вперед уже не будет. Я беседую с людьми, мне пишут отовсюду, я знаю, что говорю. Не будет. А время поджимает», — прокомментировал медик в Telegram-канале.

Российские врачи с начала пандемии выявили в стране более 350 случаев заражения британским штаммом коронавируса. Пока показатель находится на стабильном уровне, значимого увеличения числа не наблюдается, ранее заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.