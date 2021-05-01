Новый запуск ракеты «Союз-2.1б» с Восточного может состояться в конце мая

Москва, 1 мая. Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb может взлететь с космодрома «Восточный» вечером 27 мая. На это указали источники в ракетно-космической отрасли.

Один из собеседников РИА Новости сообщил, что старт намечается на 20:43 по московскому времени. Другой подтвердил эту информацию.

Компании Arianespace и OneWeb подписали контракт на доставку британских спутников связи в космос в июне 2015 года. В соглашении сказано, что пуски ракет «Союз» состоятся с космодромов «Байконур», «Восточный» и «Куру». В настоящее время на орбиту уже выведены 182 спутника.

В последний раз взлетевший с Восточного «Союз» доставил в космос 36 спутников OneWeb. Этот пуск был посвящен первому в истории космонавту Юрию Гагарину.