Рогозин показал уникальные кадры зарождения вихрей со спутника «Арктика-М»

Москва, 1 мая. Российский спутник «Арктика-М» сделал уникальные снимки зарождения вихрей над Северным полушарием. Об этом рассказал глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Летательный аппарат делает фото с маленькими промежутками времени и передает данные на землю. На одном из кадров спутник запечатлел зарождение вихрей, и на основании этой информации Росгидромет будет делать прогнозы.

Росгидромет приступил к разработке моделей метеопрогнозов на основе информации с аппарата «Арктика-М». На этом снимке, присланном спутником, вы видите зарождение вихрей и погоды над северным полушарием. pic.twitter.com/kdzfhGY9xz — РОГОЗИН (@Rogozin) April 30, 2021

По мнению Рогозина, спутник поможет в работе не только метеорологам. Он способен следить за крупными пожарами. Снимки делаются с периодичностью раз в 15 минут. И на них видно не только локацию очага возгорания, но и направление распространения огня.

Недавно Роскосмос заказал разработку космического аппарата для отправки животных к Луне. Новый космический комплекс «Возврат-МКА-Л» будет создан с возвращаемым аппаратом.