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Футбольный арбитр позволил игроку «Лестера» съесть банан во время матча

Спорт
Футбольный арбитр позволил игроку «Лестера» съесть банан во время матча
Prt Scr instagram.com  /  @lawestt_

Лондон, 1 мая. Главный арбитр матча 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), в котором отношения выясняли «Лестер Сити» и «Саутгемптон», остановил игру, чтобы один из игроков смог перекусить.

Краткий перерыв был сделан из-за защитника «Лестера» Уэсли Фофана. Он мусульманин и в период поста ничего не ест в дневное время. Судья дал ему несколько секунд на перекус.

За это время Фофана успел подбежать к кромке поля, съесть банан и выпить бутылку сока. Затем игра продолжилась. Матч прошел на стадионе «Сэнт-Мэри» в Саутгемптоне. Команды сыграли вничью, забив друг другу по одному голу.

На этой неделе два английских клуба встретились со своими соперниками в полуфинальных поединках Лиги чемпионов. В матче между «Челси» и мадридским «Реалом» победитель не был выявлен. Зато «Манчестер Сити» обыграл французский ПСЖ.

футбол лестер рамадан банан фофана
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