Норвежские политики расшифровали смысл размещения баз НАТО в своей стране

Осло, 1 мая. Кандидаты в депутаты Норвегии Ханна Берг и Ларс Твейтен усомнились в ценности «подарка США», который подразумевает размещение военных баз НАТО в стране.

Они уверены, что такое решение лишь поспособствует эскалации конфликта с Россией. При этом Норвегия может стать полем битвы. Берг и Твейтен призвали власти пересмотреть соглашение с США по поводу размещения баз Североатлантического альянса.

«Соглашение преподносится как подарок, который защитит наши национальные интересы, но если это так, то подарок окажется очень дорогим для нас», — написали политики для издания Dagsavisen.

По их мнению, из-за этого градус напряжения в Европе будет расти, что противоречит национальным интересам Норвегии. Последствия необдуманных действий могут привести к переходу от холодной войны к «горячей», отметили Берг и Твейтен.

Недавно немецкие СМИ спрогнозировали последствия возможной войны НАТО с Россией. По мнению аналитиков Handelsblatt, стороны конфликта обменяются ядерными ударами, что спровоцирует хаос на евразийском континенте.