Американский аналитик объяснил, чего ждать США от сотрудничества РФ и Китая в космосе

Вашингтон, 1 мая. Антироссийская риторика Вашингтона нанесла удар по космической отрасли, где до сих пор удавалось сохранить принципы взаимовыгодного сотрудничества.

Такую точку зрения высказал в статье для портала New Eastern Outlook американский аналитик Урсан Гуннар. Он обращает внимание на тот факт, что тенденция перехода от контролируемого США мира к многополярности, затронула и космическую сферу.

«Воинственная кампания Вашингтона по отношению к Москве нанесла разрушительный удар по одному из немногих направлений конструктивного диалога между двумя странами. Речь идет о сотрудничестве в космосе», — приводит перевод колонки Гуннара «ПолитРоссия».

Международная космическая станция была примером международного партнерства. Но сегодня, констатирует политолог, «даже это впечатляющее достижение запятнано политикой».

Угрозу сотрудничеству с Москвой в космосе создали сами США. В частности речь идет о запрете на поставки российских ракетных двигателей американской аэрокосмической компании United Launch Alliance. Мотивом послужила ситуация на Украине и воссоединение Крыма с РФ, напоминает автор статьи.

Многие эксперты сходятся во мнении, что «космические» связи между Москвой и Вашингтоном рвутся «из-за преднамеренного и нечестного западного антагонизма».

«И точно так же, как на Земле, где Россия поворачивается к другим партнерам, чтобы продолжать двигаться вперед, она ищет союзников и в космосе, чтобы продвигаться и там», — подчеркивает Гуннар.

Итогом стал проект Москвы и Пекина по созданию совместной лунной космической станции. И, полагает эксперт, у этого проекта весьма серьезные перспективы. Более того, Россия уже объявила о своих планах создать национальную орбитальную космическую станцию и выйти из проекта МКС.

«России эта задача явно по плечу. Она делала это раньше и сохранила навыки и знания благодаря своему постоянному вкладу в работу МКС», — отметил Гуннар.

Совместные инициативы РФ и КНР, полагает он, обречены на успех. И сотрудничество двух держав будет иметь колоссальное значение не только для освоения космоса, но и для геополитики, поскольку будет способствовать формированию многополярного мира. Однако, предупреждает эксперт, США могут усилить свою агрессию, поняв, что теряют лидерство.

Как ранее сообщал ФАН, совещание у президента РФ Владимира Путина в День космонавтики внесло ясность в позицию России по МКС. Россия будет поддерживать проект до 2024 года, а после чего займется постройкой собственной орбитальной пилотируемой станции. Таким образом, сотрудничество десятка стран, которые на протяжении доброй четверти века взаимодействовали в рамках общей для всех орбитальной площадки, прекращается.

Эксперты из Китая, оценивая инициативу России, выразили мнение, что из-за разногласий двух стран соперничество между РФ и США в космосе может обостриться, итогом чего станет усиление гонки вооружений.