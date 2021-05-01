Диетолог Черняева предложила альтернативу куриным яйцам в период Пасхи

Москва, 1 мая. Крашеные куриные яйца являются традиционным блюдом праздничного стола в период Пасхи. Диетолог Мария Черняева предложила заменить их перепелиными.

Врач рассказала, сколько яиц в день можно съесть человеку, который до этого соблюдал пост. Одного-двух штук, по ее словам, будет достаточно.

«Выходить из поста нужно постепенно, поэтому в период Пасхи лучше съедать не больше одного, максимум двух яиц в день. Яйца вообще тяжелый продукт, поэтому можно начать с белка, потом потихоньку присоединить желток», — подчеркнула Черняева в беседе с радио Sputnik.

Альтернативой куриным яйцам на пасхальном столе могут стать перепелиные. В них больше питательных веществ, добавила врач.

Монастырский повар Олег Ольхов ранее рассказал, как приготовить творожную пасху. Он порекомендовал использовать для этого форму, продающуюся в храмах.