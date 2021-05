Елизавета II осмотрела карету и лошадей покойного мужа

Лондон, 1 мая. Папарацци впервые после похорон принца Филиппа засняли вышедшую на прогулку королеву. Ее Величество тепло укуталась, осматривая своих лошадей и экипаж покойного мужа.

Королева, страстно любящая животных и разводившая породистых скаковых лошадей на протяжении всего своего правления, надела по этому случаю длинный дождевик и красочный платок. Британские СМИ сообщили, что, «несмотря на проливной дождь, королева сияла, когда шла по лужайке, чтобы осмотреть лошадей вместе с персоналом».

The Queen is seen inspecting her late husband's carriages and her horses at Windsor Castle today pic.twitter.com/TufnnQvEQF