Елизавета II осмотрела карету и лошадей покойного мужа

Лондон, 1 мая. Папарацци впервые после похорон принца Филиппа засняли вышедшую на прогулку королеву. Ее Величество тепло укуталась, осматривая своих лошадей и экипаж покойного мужа.

Королева, страстно любящая животных и разводившая породистых скаковых лошадей на протяжении всего своего правления, надела по этому случаю длинный дождевик и красочный платок. Британские СМИ сообщили, что, «несмотря на проливной дождь, королева сияла, когда шла по лужайке, чтобы осмотреть лошадей вместе с персоналом».

The Queen is seen inspecting her late husband's carriages and her horses at Windsor Castle today pic.twitter.com/TufnnQvEQF — Royal Family Chronicle (@Royals824633301) April 30, 2021

Ранее стало известно, что лошадь принца Филиппа и отполированная темно-зеленая карета будут переданы его 17-летней внучке леди Луизе. Она также продолжит регулярно тренировать двух черных лошадей — Балморал Невис и Нотлоу Шторм.

Принц Филипп обучал вождению кареты леди Луизу, а также ее мать. Сам он начал водить карету в возрасте пятидесяти лет в 1971 году, попрощавшись с поло из-за артрита запястья. Ему приписывают формирование этого вида спорта в Великобритании, он участвовал в соревнованиях до 80 лет, представляя Британию в трех чемпионатах Европы и шести чемпионатах мира в общей сложности.

The Queen is seen inspecting her late husband's carriages and her horses at Windsor Castle pic.twitter.com/2ob6KhqVpw — Royal Family Chronicle (@Royals824633301) April 30, 2021

В возрасте 91 года принц заказал темно-зеленую карету, сделанную по его требованиям из алюминия и стали. В последующие годы его видели ездящим в карете по Виндзору и другим королевским поместьям.

Две недели королевского траура в память о принце Филиппе закончились для Елизаветы и ее семьи в пятницу, 23 апреля. После этого Виндзоры официально вернулись к исполнению своих королевских обязанностей.