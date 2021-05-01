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Онколог Базылев оценил возможность наследственной передачи рака

Общество
Онколог Базылев оценил возможность наследственной передачи рака
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 1 мая. Некоторые люди переживают, может ли рак передаваться по наследству. На этот вопрос ответил онколог и химиотерапевт Андрей Базылев.

Рак не считается наследственным заболеванием. Но члены семьи могут унаследовать мутации, которые повышают риск его развития, отметил специалист Базылев в интервью Пятому каналу.

«Для того, чтобы понять, есть ли у вас риск развития рака, нужно обратить внимание на следующие вещи. Первое — есть ли у ваших родственников в анамнезе онкологическое заболевание, которое развивалось, когда им было меньше 50 лет. Второе — это наличие одинакового онкозаболевания у двух-трех родственников», — ответил врач.

Следует узнать подробности развития онкозаболевания, нехарактерного для образа жизни конкретного человека. Например, у пациента диагностирован рак легкого, хотя он не курил. Врач Базылев посоветовал не паниковать и сходить к онкологу или генетику, который даст направление на нужные анализы.

Иногда указывать на злокачественные новообразования могут родинки. Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал посещать дерматолога, если у пациента больше 50 родинок и пятна на теле неправильной формы.

рак онкология советы
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