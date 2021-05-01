Путин подписал закон о расширении ипотечных льгот для многодетных семей

Москва, 1 мая. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который уточняет цели ипотечного кредита по госпрограмме софинансирования для многодетных семей в размере 450 тысяч рублей.

Теперь семьи с официальным статусом «многодетные» могут применять кредит также и для постройки жилья или покупки недостроенного дома. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Закон определяет ряд вероятных займодателей по договорам, на полную или частичную ликвидацию которых направляются средства в рамках перечня госпомощи. Меры государственной поддержки распространятся также и на ипотечные жилищные займы, которые выделяются на покупку или постройку внесенных в программу объектов жилья. В их число входят оплата неотделимых улучшений, оплата ремонтных работ по данным объектам и уплата страховых премий по договорам страхования.

Путин также подписал закон о штрафах за неуказание статуса СМИ-иноагента. За распространение информации с упоминанием данных изданий без указания специальной маркировки будут налагаться штрафы в размере до 50 тысяч рублей.