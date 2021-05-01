Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 мая 03:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:01
Экономика
Локдаун в ФРГ обрушил экономические показатели в странах Евросоюза
03:00
Общество
Хуже коровы на льду: в Крыму рассказали, чем плохи троллейбусы украинского производства
02:48
Общество
Роспотребнадзор рассказал об ужесточении правил въезда в Россию с 1 мая
02:47
Весь мир
Рейтинг Байдена упал ниже затравленной BLM полиции
02:41
Происшествия
Стали известны детали смертельной аварии с автобусом в Хабаровском крае
02:37
Политика
Пушков указал на беспринципность Зеленского после фашистского марша в Киеве
02:27
Общество
Die Welt включило Петербург в число самых красивых городов на Балтике
02:22
Общество
Праздничные выплаты и длинные выходные: какие нововведения ждут россиян с 1 мая
02:00
Общество
Автоэксперт объяснил, почему высокие штрафы ПДД не снизят количество аварий
01:57
Политика
Германия готовится к новым выпадами США из-за Nord Stream 2
01:57
Общество
Автоэксперт Васильев озвучил план действий при угрозе лобового столкновения
01:51
Спорт
Кокорин может пропустить оставшиеся матчи «Фиорентины» в текущем сезоне
01:36
Общество
Запрет на высадку детей-безбилетников вступил в силу в России
01:27
Общество
Скабеева в эфире шоу «60 минут» «уколола» гостя программы за поход к гадалке
01:19
Шоу-бизнес
Назван победитель восьмого сезона проекта «Голос.Дети»
01:18
Происшествия
Полиция задержала сотрудника мэрии Сочи за получение многомиллионной взятки
01:06
Политика
МИД РФ оценил действия посольства США о прекращении выдачи виз
01:06
Весь мир
Иосифу Сталину прочат победу на выборах в Индии
01:03
Экономика
Amazon в первом квартале 2021 года установил рекорд продаж
01:00
Политика
Пограничный конфликт между Киргизией и Таджикистаном как репетиция большой войны
Все новости

Локдаун в ФРГ обрушил экономические показатели в странах Евросоюза

Экономика
Локдаун в ФРГ обрушил экономические показатели в странах Евросоюза
wikipedia.org  /  Cezary Piwowarski

Берлин, 1 мая. Ограничениями, которые связаны с третьей волной коронавируса в Германии, были затянуты в кризис и другие государства, входящие в еврозону.

Такая информация содержится в публикации издания Deutsche Welle, которое сослалось на данные от Федерального статистического ведомства. Отмечено, что по итогам первого квартала нынешнего года немецкий ВВП обрушился на 1,7 пункта, что отразилось на экономике соседних с Германией стран.

Аналитики считают, что ВВП ФРГ снизился в связи с тем, что в Германии был введен новый локдаун, которым был парализован потребительский спрос. Экономисты полагают, что совокупный ВВП государств, входящих в еврозону, за первые три месяца текущего года сократился на 0,6 процентных пункта.

Недавно введенный властями Турции локдаун вызвал панику среди рядового населения страны. Причина в том, что такие жесткие ограничения могут обернуться катастрофой из-за экономического кризиса и отсутствия должных мер поддержки со стороны государства.

евросоюз фрг ввп
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 183970 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 174371 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 142609 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 140357 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 132376 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Все новости / Экономика / Локдаун в ФРГ обрушил экономические показатели в странах Евросоюза
Рейтинг@Mail.ru