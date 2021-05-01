Локдаун в ФРГ обрушил экономические показатели в странах Евросоюза

Берлин, 1 мая. Ограничениями, которые связаны с третьей волной коронавируса в Германии, были затянуты в кризис и другие государства, входящие в еврозону.

Такая информация содержится в публикации издания Deutsche Welle, которое сослалось на данные от Федерального статистического ведомства. Отмечено, что по итогам первого квартала нынешнего года немецкий ВВП обрушился на 1,7 пункта, что отразилось на экономике соседних с Германией стран.



Аналитики считают, что ВВП ФРГ снизился в связи с тем, что в Германии был введен новый локдаун, которым был парализован потребительский спрос. Экономисты полагают, что совокупный ВВП государств, входящих в еврозону, за первые три месяца текущего года сократился на 0,6 процентных пункта.

Недавно введенный властями Турции локдаун вызвал панику среди рядового населения страны. Причина в том, что такие жесткие ограничения могут обернуться катастрофой из-за экономического кризиса и отсутствия должных мер поддержки со стороны государства.