Роспотребнадзор рассказал об ужесточении правил въезда в Россию с 1 мая

Москва, 1 мая. Сдавать тест на коронавирус два раза обязаны россияне, прибывающие из-за рубежа. Новые требования вступили в силу с 1 мая 2021 года.

Теперь гражданам необходимо сдать два ПЦР-теста на коронавирус с интервалом не менее суток, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача России Анны Поповой. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее прибывающим из-за границы необходимо было сдавать один тест на COVID-19 в течение трех дней после приезда в Россию. Исключением были только Турция и Танзания. Возвращающимся оттуда нужно было дважды проверяться на коронавирус.

Гражданам, прибывающим из Абхазии и Южной Осетии сдавать тест на коронавирус не требуется. В РФ сейчас нет критического роста заболеваемости коронавирусом, заявила Попова.