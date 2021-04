Рейтинг Байдена упал ниже затравленной BLM полиции

Американцы доверяют больше полиции, дискредитированной BLM-движением, чем своему президенту Джо Байдену. Таковы результаты проведенного опроса.

Опрос, опубликованный Национальной вещательной корпорацией (NBC), показал, что популярность Байдена отстает от правоохранительных органов почти на десять пунктов. У полиции и других правоохранительных органов рейтинг популярности составил 58%.

Еще меньшим доверием теперь пользуется у американцев Высшая лига бейсбола (MLB) — всего 34%. MLB столкнулась с резкой реакцией на свое решение перенести ежегодный Матч всех звезд из Атланты в Денвер из-за недавно принятого в Джорджии закона о выборах.

