Рейтинг Байдена упал ниже затравленной BLM полиции

Американцы доверяют больше полиции, дискредитированной BLM-движением, чем своему президенту Джо Байдену. Таковы результаты проведенного опроса.

Опрос, опубликованный Национальной вещательной корпорацией (NBC), показал, что популярность Байдена отстает от правоохранительных органов почти на десять пунктов. У полиции и других правоохранительных органов рейтинг популярности составил 58%.

Еще меньшим доверием теперь пользуется у американцев Высшая лига бейсбола (MLB) — всего 34%. MLB столкнулась с резкой реакцией на свое решение перенести ежегодный Матч всех звезд из Атланты в Денвер из-за недавно принятого в Джорджии закона о выборах.

What's more popular than Joe Biden and baseball? The police. https://t.co/J10Yo3xqYj pic.twitter.com/EXeQXrqnKI — Peter Hamby (@PeterHamby) April 27, 2021

Опрос был опубликован после того, как прогрессивное крыло Демократической партии, членом которого является Байден, призвало защитить полицейские управления по всей стране после вынесения приговора Дереку Шовину, признанному виновным в убийстве чернокожего Джорджа Флойда.

При этом Кристен Кларк, назначенная Байденом на пост главы отдела гражданских прав Министерства юстиции США, подверглась критике. Это произошло после того, как выяснилось, что она помогла организовать конференцию в колледже, прославляющую убийц полицейских.

Global Look Press / Doug Mills

Ранее Байден в заявлении, распространенном Белым домом, подчеркнул, что главная террористическая угроза для Соединенных Штатов исходит изнутри. Несут эту угрозу, по его словам, белые расисты.

В минувший четверг президент США впервые выступил с большой программной речью перед конгрессом, подытожив свои первые 100 дней на посту главы государства. Как сообщал ФАН, в своей речи он анонсировал новый проект реформ «План для американских семей», пообещал создать «миллионы новых рабочих мест», объявил о повышении налогов для богатых и не забыл упомянуть о России.