Стали известны детали смертельной аварии с автобусом в Хабаровском крае

Ванино, 1 мая. Водитель автобуса в Хабаровском крае при повороте выехал на встречную полосу, после чего опрокинулся на бок. Жертвами аварии стали по меньшей мере три человека.

Трагедия произошла в ночь на 1 мая на трассе Лидога — Ванино. Различные по степени тяжести травмы в результате ДТП получили как минимум десять пассажиров. В общей сложности в салоне общественного транспорта находились более 30 человек, в частности два водителя. Сейчас на месте событий продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.

Прокуратура Хабаровского края возбудила проверку по факту случившегося. Причины и обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются. Ранее сообщалось, что водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего допустил опрокидывание транспортного средства на бок.