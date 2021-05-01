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Пушков указал на беспринципность Зеленского после фашистского марша в Киеве

Политика
Пушков указал на беспринципность Зеленского после фашистского марша в Киеве
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 мая. Действия президента Украины Владимира Зеленского противоречат оглашенным ранее принципам. Противоречивое поведение политика говорит о стремлении угодить сразу нескольким сторонам.

Недавно администрация главы государства осудила проведение «Марша вышиванок» по случаю годовщины создания дивизии СС «Галичина». Реакция руководства последовала через несколько суток после завершения мероприятия. В ответ сенатор Алексей Пушков выразил недоумение, поскольку действия Киева идут вразнос с заявленной позицией. Таким образом власти хотят удовлетворить запросы соотечественников и иностранных покровителей.

«Непонятно, как можно поклоняться Бандере и Шухевичу... — и при этом осуждать марш в честь дивизии СС «Галичина». Это же явления одного ряда», — прокомментировал политик в своем Telegram-канале.

Ранее МИД Украины обрушился с критикой восхваления войск «Ваффен СС» на фоне марша в честь дивизии СС «Галичина», который прошел в столице. В ведомстве напомнили, что в стране запрещена любая пропаганда тоталитарных режимов.

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