Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 мая 03:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:01
Экономика
Локдаун в ФРГ обрушил экономические показатели в странах Евросоюза
03:00
Общество
Хуже коровы на льду: в Крыму рассказали, чем плохи троллейбусы украинского производства
02:48
Общество
Роспотребнадзор рассказал об ужесточении правил въезда в Россию с 1 мая
02:47
Весь мир
Рейтинг Байдена упал ниже затравленной BLM полиции
02:41
Происшествия
Стали известны детали смертельной аварии с автобусом в Хабаровском крае
02:37
Политика
Пушков указал на беспринципность Зеленского после фашистского марша в Киеве
02:27
Общество
Die Welt включило Петербург в число самых красивых городов на Балтике
02:22
Общество
Праздничные выплаты и длинные выходные: какие нововведения ждут россиян с 1 мая
02:00
Общество
Автоэксперт объяснил, почему высокие штрафы ПДД не снизят количество аварий
01:57
Политика
Германия готовится к новым выпадами США из-за Nord Stream 2
01:57
Общество
Автоэксперт Васильев озвучил план действий при угрозе лобового столкновения
01:51
Спорт
Кокорин может пропустить оставшиеся матчи «Фиорентины» в текущем сезоне
01:36
Общество
Запрет на высадку детей-безбилетников вступил в силу в России
01:27
Общество
Скабеева в эфире шоу «60 минут» «уколола» гостя программы за поход к гадалке
01:19
Шоу-бизнес
Назван победитель восьмого сезона проекта «Голос.Дети»
01:18
Происшествия
Полиция задержала сотрудника мэрии Сочи за получение многомиллионной взятки
01:06
Политика
МИД РФ оценил действия посольства США о прекращении выдачи виз
01:06
Весь мир
Иосифу Сталину прочат победу на выборах в Индии
01:03
Экономика
Amazon в первом квартале 2021 года установил рекорд продаж
01:00
Политика
Пограничный конфликт между Киргизией и Таджикистаном как репетиция большой войны
Все новости

Die Welt включило Петербург в число самых красивых городов на Балтике

Общество
Die Welt включило Петербург в число самых красивых городов на Балтике
pixabay.com

Берлин, 1 мая. Авторы немецкого издания Die Welt составили рейтинг 12 самых красивых городов Балтийского побережья, в число которых вошел Санкт-Петербург.

Издание выделило Копенгаген, Мальме, Стокгольм, Хельсинки, Таллин, Ригу, Калининград, Гданьск, Щецин, Росток, Любек и северную столицу России — Санкт-Петербург. В частности авторы немецкого издания отметили, что Петербург самый северный город-миллионник.

Гости города могут увидеть только в центре города около 350 дворцов и других роскошных зданий, внесенных в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО. Кроме того, можно посетить хотя бы один из 250 музеев. Отдельно авторы выделили всемирно известный Эрмитаж, где можно увидеть работы легендарных Рембрандта, Рафаэля и Да Винчи. Чтобы осмотреть все сокровища Эрмитажа, придется пройти около 24 километров.

Недавно журналисты составили рейтинг главных туристических направлений России. Первое место в списке занимает Москва, второе место за Подмосковьем, а третье отдано Санкт-Петербургу.

санкт-петербург балтика рейтинг
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 183970 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 174371 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 142609 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 140357 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 132376 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Все новости / Общество / Die Welt включило Петербург в число самых красивых городов на Балтике
Рейтинг@Mail.ru