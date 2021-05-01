Die Welt включило Петербург в число самых красивых городов на Балтике

Берлин, 1 мая. Авторы немецкого издания Die Welt составили рейтинг 12 самых красивых городов Балтийского побережья, в число которых вошел Санкт-Петербург.

Издание выделило Копенгаген, Мальме, Стокгольм, Хельсинки, Таллин, Ригу, Калининград, Гданьск, Щецин, Росток, Любек и северную столицу России — Санкт-Петербург. В частности авторы немецкого издания отметили, что Петербург самый северный город-миллионник.

Гости города могут увидеть только в центре города около 350 дворцов и других роскошных зданий, внесенных в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО. Кроме того, можно посетить хотя бы один из 250 музеев. Отдельно авторы выделили всемирно известный Эрмитаж, где можно увидеть работы легендарных Рембрандта, Рафаэля и Да Винчи. Чтобы осмотреть все сокровища Эрмитажа, придется пройти около 24 километров.

Недавно журналисты составили рейтинг главных туристических направлений России. Первое место в списке занимает Москва, второе место за Подмосковьем, а третье отдано Санкт-Петербургу.