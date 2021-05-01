Праздничные выплаты и длинные выходные: какие нововведения ждут россиян с 1 мая

С 1 мая вырастут штрафы за некоторые нарушения ПДД и вступит в силу упрощенный режим получения налоговых вычетов. Обо всех нововведениях мая читайте в обзоре ФАН.

Май в этом году начинается для многих россиян необычно длинными выходными: с 1 по 10 число включительно. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, работодатели сами решают, по какому графику будет идти работа в нерабочие дни. Оплата труда в этот период производится в обычном, а не двойном размере.

Тех, кто продолжит работать с 4 по 7 мая, ждет короткая неделя. Все жители России будут отдыхать 1-3 мая и 8-10 мая. Кроме того, пятница, 30 апреля, как предпраздничный день, будет на час короче.

Федеральное агентство новостей /

Штрафы за нарушение ПДД

В пять раз вырастут штрафы за нарушения ПДД на железнодорожном переезде. В частности если водитель выедет на железнодорожный переезд при закрытом шлагбауме, ему придется заплатить 5 тыс. рублей. Ранее штраф составлял 1 тыс. рублей. Нарушителю также грозит лишение прав на срок от трех до шести месяцев.

Дети в общественном транспорте

С 1 мая начинают действовать денежные штрафы для кондукторов, контролеров и водителей за высадку из общественного транспорта не оплативших проезд детей младше 16 лет. Для водителей штраф составит 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей.

Непосредственный запрет высаживать детей-безбилетников без сопровождения взрослых действует еще с марта.

pixabay.com / Luidmila Kotс

Тест на COVID-19

Вернувшимся из-за границы россиянам теперь нужно будет в течение пяти дней сделать повторный тест на коронавирус. Между первым и вторым ПЦР-тестированием должно пройти не менее суток. Пока не придет отрицательный результат, гражданам придется соблюдать режим самоизоляции.

Выплаты ко Дню Победы

Уже традиционно в честь 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат 10 тыс. рублей. Выплата коснется более 33 тыс. человек. Некоторые ветераны получат также региональные выплаты, которые составят от 10 до 25 тысяч рублей.

Федеральное агентство новостей / Евгений Рудаков

Налоговые вычеты

Получить имущественные и инвестиционные налоговые вычеты станет проще с 21 мая. Тем, кто оформил личный кабинет на сайте налоговой службы, не нужно больше заполнять 3-НДФЛ и собирать документы для подтверждения права на вычет.

Туризм

Отдых в Болгарии станет доступен россиянам с 1 мая. Туристы должны иметь отрицательный результат теста на COVID-19 или сертификат о прохождении вакцинации. Также можно будет предоставить справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев.

С 10 мая при наличии прививки против коронавируса можно будет посетить Кипр без ограничений.