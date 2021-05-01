Германия готовится к новым выпадами США из-за Nord Stream 2

Вашингтон, 1 мая. Американские власти по-прежнему считают «Северный поток — 2» проблемой, поэтому продолжат доносить свою позицию до других государств, в частности Германии.

Тема блокировки проекта внесена в повестку госсекретаря США Энтони Блинкена в рамках поездки в Великобританию, которая запланирована на воскресенье. В ходе визита в Соединенное Королевство политик примет участие в министерской встрече G7, назначенной на следующую неделю. Он надеется встретиться там с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом для изложения негативной позиции относительно строительства «Северного потока — 2».

«Мы продолжим излагать немцам нашу позицию об этом проекте и говорить о том, что он должен быть остановлен», — заявил и.о. помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

От остановки проекта существенно пострадают граждане Евросоюза. Противникам газопровода необходимо помнить об этом и не допускать, чтобы народ расплачивался за политические игры из своего кармана, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.