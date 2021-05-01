Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 мая 03:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:01
Экономика
Локдаун в ФРГ обрушил экономические показатели в странах Евросоюза
03:00
Общество
Хуже коровы на льду: в Крыму рассказали, чем плохи троллейбусы украинского производства
02:48
Общество
Роспотребнадзор рассказал об ужесточении правил въезда в Россию с 1 мая
02:47
Весь мир
Рейтинг Байдена упал ниже затравленной BLM полиции
02:41
Происшествия
Стали известны детали смертельной аварии с автобусом в Хабаровском крае
02:37
Политика
Пушков указал на беспринципность Зеленского после фашистского марша в Киеве
02:27
Общество
Die Welt включило Петербург в число самых красивых городов на Балтике
02:22
Общество
Праздничные выплаты и длинные выходные: какие нововведения ждут россиян с 1 мая
02:00
Общество
Автоэксперт объяснил, почему высокие штрафы ПДД не снизят количество аварий
01:57
Политика
Германия готовится к новым выпадами США из-за Nord Stream 2
01:57
Общество
Автоэксперт Васильев озвучил план действий при угрозе лобового столкновения
01:51
Спорт
Кокорин может пропустить оставшиеся матчи «Фиорентины» в текущем сезоне
01:36
Общество
Запрет на высадку детей-безбилетников вступил в силу в России
01:27
Общество
Скабеева в эфире шоу «60 минут» «уколола» гостя программы за поход к гадалке
01:19
Шоу-бизнес
Назван победитель восьмого сезона проекта «Голос.Дети»
01:18
Происшествия
Полиция задержала сотрудника мэрии Сочи за получение многомиллионной взятки
01:06
Политика
МИД РФ оценил действия посольства США о прекращении выдачи виз
01:06
Весь мир
Иосифу Сталину прочат победу на выборах в Индии
01:03
Экономика
Amazon в первом квартале 2021 года установил рекорд продаж
01:00
Политика
Пограничный конфликт между Киргизией и Таджикистаном как репетиция большой войны
Все новости

Германия готовится к новым выпадами США из-за Nord Stream 2

Политика
Германия готовится к новым выпадами США из-за Nord Stream 2

Вашингтон, 1 мая. Американские власти по-прежнему считают «Северный поток — 2» проблемой, поэтому продолжат доносить свою позицию до других государств, в частности Германии.

Тема блокировки проекта внесена в повестку госсекретаря США Энтони Блинкена в рамках поездки в Великобританию, которая запланирована на воскресенье. В ходе визита в Соединенное Королевство политик примет участие в министерской встрече G7, назначенной на следующую неделю. Он надеется встретиться там с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом для изложения негативной позиции относительно строительства «Северного потока — 2».

«Мы продолжим излагать немцам нашу позицию об этом проекте и говорить о том, что он должен быть остановлен», — заявил и.о. помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

От остановки проекта существенно пострадают граждане Евросоюза. Противникам газопровода необходимо помнить об этом и не допускать, чтобы народ расплачивался за политические игры из своего кармана, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

сша германия блинкен северный поток 2
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 183970 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 174371 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 142609 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 140357 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 132376 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Все новости / Политика / Германия готовится к новым выпадами США из-за Nord Stream 2
Рейтинг@Mail.ru