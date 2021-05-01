Автоэксперт Васильев озвучил план действий при угрозе лобового столкновения

Москва, 1 мая. Угроза лобового столкновения является стрессовой ситуацией и может натолкнуть на неправильные действия. Что нужно делать, рассказал автоэксперт Егор Васильев.

Если навстречу едет автомобиль, то необходимо нажать на педаль тормоза. В ситуации, когда столкновение неизбежно, это действие существенно снизит энергию взаимного удара. А водитель сможет оценить ситуацию, отметил специалист в беседе с агентством «Прайм».

Водитель с помощью маневра может уйти от столкновения и перестроиться на другую полосу. Если встречный автомобиль среагирует на это действие, изменит траекторию движения и устроит ДТП, то вину могут возложить на уклонявшегося.

Если от столкновения не уйти, и водитель экстренно затормозил, необходимо сгруппироваться. Для этого следует сложить руки на груди и не хвататься за детали салона автомобиля. С руля руки нужно убрать, заключил эксперт.

Лобовые столкновения часто происходят по вине пьяного водителя. В мае текущего года Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Власти могут увеличить сумму штрафа и тюремный срок.