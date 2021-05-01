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Кокорин может пропустить оставшиеся матчи «Фиорентины» в текущем сезоне

  /   Обновлено: 01 мая 2021 01:51
Спорт
Кокорин может пропустить оставшиеся матчи «Фиорентины» в текущем сезоне
Агентство городских новостей Москва

Флоренция, 1 мая. Точная дата возвращения российского футболиста Александра Кокорина в состав «Фиорентины» на данный момент неизвестна, заявил главный тренер итальянского клуба Джузеппе Якини.

Якини сообщил, что у россиянина «эта проблема» была с того момента, как пришел сам тренер. По его словам, Кокорин лично с наставником еще не занимался — у футболиста была индивидуальная программа с другими специалистами.

«Я не знаю, когда он вернется в группу, с ограничениями или без. Посмотрим, нужно провести обследование», — приводит Fiorentina.it слова Якини.

Кокорин начал выступать за цвета «Фиорентины» с января 2021 года. На поле в составе «фиалок» российский нападающий не появлялся с 3 марта по причине мышечной травмы.

Сборная России по футболу недавно поднялась на 38-ю позицию в рейтинге ФИФА. В активе российской команды сейчас 1462,65 очка.

футбол кокорин фиорентина
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