Запрет на высадку детей-безбилетников вступил в силу в России

Москва, 1 мая. Детей младше 16 лет запретили высаживать из общественного транспорта за неоплату проезда. За нарушение закона кондукторы, контролеры и водители могут получить штраф.

Речь идет о незаконной высадке детей и подростков, которые ехали в общественном транспорте без сопровождения взрослых. Водителю, который высадит ребенка-безбилетника, придется заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Для кондукторов и контролеров взыскание составит от 20 до 30 тысяч рублей.

С 1 мая вступают в силу и другие нововведения. Среди них доплаты к пенсиям, которые положены пилотам, штурманам, авиационным инженерам, механикам, шахтерам и работникам угольной промышленности. А прибывших из-за границы граждан РФ будут дважды тестировать на наличие коронавируса.