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Скабеева в эфире шоу «60 минут» «уколола» гостя программы за поход к гадалке

Общество
Скабеева в эфире шоу «60 минут» «уколола» гостя программы за поход к гадалке
Pr Scr youtube.com  /  «60 минут»

Москва, 1 мая. Телеведущая Ольга Скабеева во время эфира телешоу «60 минут», темой которого стало мошенничество среди медиумов, высмеяла одного из гостей. Он ранее обращался к гадалке.

Президент фонда «Институт региональных проектов законодательства» Борис Надеждин, которому было предложено обсудить тему программы, признался, что сам прибегал к услугам гадалки. Также, по его словам, многие россияне приходят к таким людям, оказавшись в безвыходной ситуации.

Ольга Скабеева и ее соведущий Евгений Попов после слов приглашенного эксперта высказали свое мнение. Телеведущая с уколом заметила, что в программу приглашали «серьезных» и «адекватных» людей, а, оказывается, у всех есть свои постыдные секреты. Скабеева к такому виду душевного «лечения» относится отрицательно и не понимает людей, которые пытаются уладить свои проблемы с помощью потусторонних сил.

Недавно Скабеева прокомментировала прошедший на Украине «марш вышиванок». Телеведущая решительно осудила это мероприятие, назвав его «нацистским шабашем».

евгений попов 60 минут ольга скабеева
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